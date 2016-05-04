تفحم سيارة أجرة بعد اشتعال النيران بها فى منشأة القناطر

تفحمت سيارة أجرة بعد اشتعال النيران بها بطريق نكلا التابع لدائرة مركز منشأة القناطر نتيجة لماس كهربائى بالسيارة، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، وتم إخماد الحريق بدون إصابات.

كان اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بسيارة أجرة بمنشأة القناطر، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد، مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له، وبصحبتهم 3 سيارات، وتم إخماد الحريق دون أى إصابات.

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