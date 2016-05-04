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ضبط 5 آلاف لتر سولار و1000 لتر بنزين قبل تهريبها بالإسكندرية

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ضبط 5 آلاف لتر سولار و1000 لتر بنزين قبل تهريبها بالإسكندرية ضبط 5 آلاف لتر سولار و1000 لتر بنزين قبل تهريبها بالإسكندرية
شنت مديرية بالإسكندرية حملة موسعة وذلك تنفيذًا لتعليمات الوزارة والقوانين والمنشورات والتوجيهات الوزارية والكتب الدورية، حيث قامت إدارة تموين العامرية بتحرير محضر تجميع 1000 لتر سولار بمحطة رصيف بدون ترخيص، تحرير محضر تجميع 4000 لتر سولار و1000 لتر بنزين 80 بالتنسيق مع رئيس مباحث تموين العامرية.

كما تم تحرير محضر ضد مستودع بوتاجاز الأمل بالعامرية ببيع غاز بأزيد من السعر الرسمى، محضر ضد مستودع بوتاجاز العامريه ببيع بأزيد من السعر الرسمى، 2 محضر مطاحن بدون ترخيص، 5 محاضر إدارة مخابز بدون ترخيص، تحرير محضر بيع بأزيد بوتاجاز، تحرير 9 محاضر عدم حمل شهادة صحية، تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار بالأسواق.


>بالصور.. ضبط 243 كيلو رنجة و81 كيلو كبدة فاسدة قبل عيد شم النسيم بالإسكندرية

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