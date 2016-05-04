أخبار عاجلة

الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ننشر أسماء الفائزين فى قرعة حج الجمعيات بجنوب سيناء

Google+ Print
ننشر أسماء الفائزين فى قرعة حج الجمعيات بجنوب سيناء ننشر أسماء الفائزين فى قرعة حج الجمعيات بجنوب سيناء
أكد فؤاد عبد العظيم مدير وزارة التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء، أن قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج هذا العام، وعددهم 10 آلاف حاج، فاز بها 43 حاجا من مدن جنوب سيناء.

من جانبه، قال عبدالعزيز أنور مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء، أن قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج هذا العام، فاز بها 45 حاجا هى حصة محافظة جنوب سيناء، فاز منهم 22 حاجا بطور سيناء، و6 حجاج برأس سدر، و7 حجاج بأبورديس، و4 حجاج فى مدينة نويبع، وحاجان فى كل من مدينتى دهب، وأبوزنيمة، وحاج واحد فقط فى كل من مدينتى شرم الشيخ وكاترين.

وأضاف عبد العزيز فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن قائمة الفائزين فى قرعة حج الجمعيات الأهلية أسفرت عن فوز سليم سليمان حميد من كاترين، ومن مدنية دهب، فوز كل من عاطف عبدالمقصود عبدالبارى، وسيد عيد عليان عودة، ومن مدنية شرم الشيخ فاز حمدى ممدوح محمد من شرم الشيخ.

كما فاز من مدنية طور سيناء، أحمد فتوح عبد الحميد زهرة، وسهام على حسن عبد الله، وعبد الفتاح إبراهيم أحمد إمام، وليلى فراج سالم موسى، وسيد فراج سالم موسى، ونورة على عبد القادر محمد، وإبراهيم عباس عبد الرحمن، وأحمد محمد مرسى بدر، وحميدة سالم رزق حمدان، وبغدادى فهمى بغدادى.

ومن مدنية نوبيع فاز ربيعة حميد عودة عطوة، ومحمودة غانم جمعة عامر، وجمعة غانم جمعة، وهدية حسان عودة، ومن مدنية أبورديس فاز إيهاب حسن محمد على، وكريم عبد الله محمد، وعبد الكريم عصام عبد الكريم، والصادق محمد عطا، ومحمد السيد يوسف، وعصام محمدى، وعاطف أحمد، ومنى خضر الجافى.

كما فازت إيمان عبد الله إسماعيل، وسناء عبد الخالق محمد عمران، وهما من مدينة أبوزنيمة، وفى مدينة رأس سدر فازت كل من وفاء فوزى على الحسانين، وعلى سليمان بدير، وأسمهان الخضر إبراهيم الجمل، ونبيل إسماعيل أبو العطا، وخميسة سليمان سلمى، وسليمة حمدان حمد رزق.


>- أوقاف جنوب سيناء" تحتفل بـ"الإسراء والمعراج"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365