ننشر أسماء الفائزين فى قرعة حج الجمعيات بجنوب سيناء

أكد فؤاد عبد العظيم مدير وزارة التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء، أن قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج هذا العام، وعددهم 10 آلاف حاج، فاز بها 43 حاجا من مدن جنوب سيناء.

من جانبه، قال عبدالعزيز أنور مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء، أن قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج هذا العام، فاز بها 45 حاجا هى حصة محافظة جنوب سيناء، فاز منهم 22 حاجا بطور سيناء، و6 حجاج برأس سدر، و7 حجاج بأبورديس، و4 حجاج فى مدينة نويبع، وحاجان فى كل من مدينتى دهب، وأبوزنيمة، وحاج واحد فقط فى كل من مدينتى شرم الشيخ وكاترين.

وأضاف عبد العزيز فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن قائمة الفائزين فى قرعة حج الجمعيات الأهلية أسفرت عن فوز سليم سليمان حميد من كاترين، ومن مدنية دهب، فوز كل من عاطف عبدالمقصود عبدالبارى، وسيد عيد عليان عودة، ومن مدنية شرم الشيخ فاز حمدى ممدوح محمد من شرم الشيخ.

كما فاز من مدنية طور سيناء، أحمد فتوح عبد الحميد زهرة، وسهام على حسن عبد الله، وعبد الفتاح إبراهيم أحمد إمام، وليلى فراج سالم موسى، وسيد فراج سالم موسى، ونورة على عبد القادر محمد، وإبراهيم عباس عبد الرحمن، وأحمد محمد مرسى بدر، وحميدة سالم رزق حمدان، وبغدادى فهمى بغدادى.

ومن مدنية نوبيع فاز ربيعة حميد عودة عطوة، ومحمودة غانم جمعة عامر، وجمعة غانم جمعة، وهدية حسان عودة، ومن مدنية أبورديس فاز إيهاب حسن محمد على، وكريم عبد الله محمد، وعبد الكريم عصام عبد الكريم، والصادق محمد عطا، ومحمد السيد يوسف، وعصام محمدى، وعاطف أحمد، ومنى خضر الجافى.

كما فازت إيمان عبد الله إسماعيل، وسناء عبد الخالق محمد عمران، وهما من مدينة أبوزنيمة، وفى مدينة رأس سدر فازت كل من وفاء فوزى على الحسانين، وعلى سليمان بدير، وأسمهان الخضر إبراهيم الجمل، ونبيل إسماعيل أبو العطا، وخميسة سليمان سلمى، وسليمة حمدان حمد رزق.

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