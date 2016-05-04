بالصور.. لجنة المخابز بمطروح توافق على إقامة 49 مخبزا بلديا جديدا

عقدت اللجنة العليا للمخابز بمحافظة مطروح، اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وحضور السيد الإمام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية والشعبية المعنية بالمحافظة، حيث تمت الموافقة على اعتماد تشغيل 49 مخبزا بلديا، واعتماد 27 تاجر تموين جديد بنطاق محافظة مطروح .

وقرر المحافظ تكليف اللجنة العليا للمخابز، بمراجعة 13 مستودع دقيق جديد، من حيث الكثافة السكانية بكل منطقة، ليقام بها مستودعات الدقيق تمهيداً للتصديق النهائى بما يحقق الصالح للمواطن وصاحب المستودع والعرض مرة أخرى لاتخاذ الإجراء اللازم.

كما قرر مراجعة إقامة 7 مخابز إفرنجية، بنطاق محافظة مطروح، من حيث عدد السكان واحتياجات كل منطقة يقام بها مخبز إفرنجى والعرض مرة أخرى لاتخاذ الإجراء اللازم.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، على ضرورة المراجعة والتنسيق مع رؤساء المدن قبل الموافقة على إقامة مستودعات دقيق أو مخابز إفرنجية جديدة، بحيث لا يضار المواطن وصاحب المستودع أو المخابز المقامة حاليا ووفقا للمناطق المطلوب الإنشاء بها والضوابط المنظمة، وبعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة، من الأمن الصناعى والبيئة والدفاع المدنى والصحة.

وأصدر محافظ مطروح توجيهاته إلى رؤساء المراكز والمدن ومدير مديرية التموين بالمحافظة، بضرورة المتابعة وإحكام السيطرة على المخابز والدقيق المدعم بالمراكز والمدن والقرى والوقوف على مدى احتياجات المخابز لسد حاجة المواطنين فى شهر رمضان.

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