أخبار عاجلة

الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. لجنة المخابز بمطروح توافق على إقامة 49 مخبزا بلديا جديدا

Google+ Print
بالصور.. لجنة المخابز بمطروح توافق على إقامة 49 مخبزا بلديا جديدا بالصور.. لجنة المخابز بمطروح توافق على إقامة 49 مخبزا بلديا جديدا
عقدت اللجنة العليا للمخابز بمحافظة مطروح، اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وحضور السيد الإمام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية والشعبية المعنية بالمحافظة، حيث تمت الموافقة على اعتماد تشغيل 49 مخبزا بلديا، واعتماد 27 تاجر تموين جديد بنطاق محافظة مطروح .

وقرر المحافظ تكليف اللجنة العليا للمخابز، بمراجعة 13 مستودع دقيق جديد، من حيث الكثافة السكانية بكل منطقة، ليقام بها مستودعات الدقيق تمهيداً للتصديق النهائى بما يحقق الصالح للمواطن وصاحب المستودع والعرض مرة أخرى لاتخاذ الإجراء اللازم.

كما قرر مراجعة إقامة 7 مخابز إفرنجية، بنطاق محافظة مطروح، من حيث عدد السكان واحتياجات كل منطقة يقام بها مخبز إفرنجى والعرض مرة أخرى لاتخاذ الإجراء اللازم.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، على ضرورة المراجعة والتنسيق مع رؤساء المدن قبل الموافقة على إقامة مستودعات دقيق أو مخابز إفرنجية جديدة، بحيث لا يضار المواطن وصاحب المستودع أو المخابز المقامة حاليا ووفقا للمناطق المطلوب الإنشاء بها والضوابط المنظمة، وبعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة، من الأمن الصناعى والبيئة والدفاع المدنى والصحة.

وأصدر محافظ مطروح توجيهاته إلى رؤساء المراكز والمدن ومدير مديرية بالمحافظة، بضرورة المتابعة وإحكام السيطرة على المخابز والدقيق المدعم بالمراكز والمدن والقرى والوقوف على مدى احتياجات المخابز لسد حاجة المواطنين فى شهر رمضان.

اجتماع اللجنة العليا للمخابز بمحافظة مطروح (1)

اجتماع اللجنة العليا للمخابز بمحافظة مطروح (2)

اجتماع اللجنة العليا للمخابز بمحافظة مطروح (3)

اجتماع اللجنة العليا للمخابز بمحافظة مطروح (4)

اجتماع اللجنة العليا للمخابز بمحافظة مطروح (5)


>- بالصور.. إقبال على الشواطئ والمتنزهات بمطروح والساحل الشمالى فى شم النسيم

- بالفيديو والصور.. محافظ ومدير أمن مطروح يتفقدان معرض المسروقات والمضبوطات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا