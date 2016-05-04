بالصور.. محافظ الإسماعيلية يترأس اجتماع المتابعة الأسبوعي بقرية "فنارة"

ترأس اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم، جلسة الاجتماع الأسبوعى الدوري للمجلس التنفيذى للمحافظة بمقر محطة معالجة الصرف الصحي بقرية "فنارة" التابعة لمركز ومدينة فايد، بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمي السكرتير العام المساعد والعقيد النميرى محمد فتحى المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس محمود طه عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة، وأشرف فؤاد مصطفى رئيس مركز ومدينة فايد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري العموم لمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ مع أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة تقريرا تفصيليا عن موقف جميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها، والذى قدمه المهندس السيد محجوب رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات وخطط الإحلال والتجديد والصيانة للمحطات بالشركة، كما تابع البرنامج الزمني للتنفيذ ونسب ومعدلات العمل بتلك المشروعات وما تم دخوله للخدمة الفعلية.

>يأتى الاجتماع فى إطار سلسلة الاجتماعات الدورية الأسبوعية التى يعقدها اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية بأعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة لمناقشة ومتابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تعترض تنفيذها وسبل تذليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها واستكمالا للتقليد الجديد الذى تم إتباعه فى عقد تلك الاجتماعات كل مرة بأحد مراكز ومدن المحافظة والقطاعات التابعة لها لطرح ومناقشة كافة القضايا والمشروعات على الطبيعة.

>وقام المحافظ ومرافقوه من القيادات بجولة تفقدية بمحطة معالجة الصرف الصحى بفناره ومتابعة التشغيل التجريبي للمحطة التى تبلغ جملة تكلفتها نحو ما يزيد على 45 مليون جنيه، والمقامة على مساحة إجمالية قدرها 40 ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة التصريفية لها 35 ألف متر مكعب /يوميا، وتخدم مدينة فايد بالكامل وفنارة والمناطق الساحلية وسوف يستمر التشغيل التجريبي للمحطة حتى 30 مايو الجاري، ويبدأ التشغيل الفعلي للمحطة اعتبارا من منتصف شهر يونيه القادم.

كما قام المحافظ بتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التشطيبات النهائية لعدد ثلاث عمارات سكنية بقرية فنارة بإجمالى عدد 60 وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى وطالب المحافظ بمضاعفة وتكثيف حجم العمل بها وسرعة إنهائها لتسليمها لحاجزيها فى موعد أقصاه منتصف شهر أغسطس 2016 .

وتفقد المحافظ أيضا أعمال مشروع محطة رفع الصرف الصحى بقرية فنارة واستكمال مد الشبكات الداخلية بالقرية ودفع عجلة العمل بهذا المشروع بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة المنفذة وربطها بالمحطة الرئيسية حتى يتم الانتهاء من مشكلات الصرف الصحى بقرية فنارة وتوابعها بالكامل.

- شركة مياه القناة تبدأ التشغيل التجريبى لمحطة معالجة مياه فنارة