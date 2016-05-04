"الاستعداد للامتحانات النهائية" ندوة تثقيفية لطلاب تربية قناة السويس

نظمت كلية التربية بجامعة قناة السويس ندوة تثقيفية عن " الاستعداد للامتحانات النهائية" تحت عنوان مركز تكنولوجيا الخدمة العامة بحضور لفيف من طلاب الكلية وتناولت فى محاضرتها أهم الاستعدادات التى يجب أن يتبعها الطالب للدخول فى الامتحانات وكيفية الإجابة وما له من حقوق وما على الطالب من واجبات.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة و الدكتور عاطف أبو النو نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مدحت صالح عميد الكلية وإشراف الدكتورة سها الصفتى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقدمت الدكتورة نشوى سعد محمد المدرس بقسم أصول التربية، وذلك فى إطار اهتمام جامعة قناة السويس واستعدادات الكليات لبدء الامتحانات للفصل الدراسى الثانى، والمقرر لها 21 مايو الجارى.

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