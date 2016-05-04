تناول كوب ماء قبل الوجبات يخلصك من 2.2 كجم خلال 12 أسبوعا

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخرا صحيفة "ديلى ميل" البريطانية بخصوص أحد الوسائل الرائعة التى تساعدك على التخلص من الوزن الزائد دون بذل أى مجهود بدنى إضافى، ودون أن تفرض أى قيود على عاداتك الغذائية اليومية.

وقال باحثون إن تناول كوب كبير من المياه (500 ملى) قبل كل وجبة رئيسية بنصف ساعة ساهم فى خفض وزن الأشخاص المتطوعين الذين خضعوا للدراسة بمقدار 2.2 كجم بعد مرور 12 أسبوعا فقط، حيث نجحت هذه العادة البسيطة فى تقليل السعرات الحرارية التى يحصل عليها فى كل وجبة بمقدار 40 كالورى. ونشرت هذه النتائج مؤخرا بالمجلة الطبية "Public Library of Science" خلال شهر مايو الجارى.

جدير بالذكر أن الأبحاث الطبية السابقة قد أوصت بتناول كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم للمساهمة فى مكافحة السمنة وفرط الوزن، فيما أوصى بعض خبراء الصحة بالاعتماد بشكل رئيسى على تناول الأطعمة الغنية بالمياه بدلا من تناول المياه فقط، حيث يقوم الجسم بامتصاص واستخلاص المياه بشكل بطىء وهو ما يعنى استفادة الجسم منها لفترة أطول، وبالتالى ستتعزز الفوائد الصحية التى نتمتع بها، هذا بخلاف العناصر الغذائية الرائعة التى تحتوى عليها هذه الأطعمة.

ومن أبرز الأطعمة الغنية بالمياه: الخيار والخس والكانتلوب والطماطم والبطيخ والأناناس والجريب فروت والبرتقال واليوسفى والطماطم.

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