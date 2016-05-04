دار دي غريزوغونو تعلن عن افتتاح متجر جديد في "دبي مول"

شهد دبي مول الافتتاح الرسمي لمتجر علامة "دي غريزوغونو" De Grisogono العالمية، والذي تم افتتاحه بالشراكة مع سلسلة متاجر "أحمد صديقي وأولاده". وقام بقص الشريط خلال الحفل كلاً من السيد عبد الحميد صديقي نائب رئيس مجلس إدارة ماجر "أحمد صديقي وأولاده"، والسيد فواز جروسي المؤسس والرئيس التنفيذي لدار "دي جريسوجونو" De Grisogono.

ويتميز المتجر البالغة مساحته 175 متر مربع والواقع في قسم المجوهرات المرموق في "دبي مول" بتصميم داخلي يحمل مفهوماً جديداً تم وضعه من قبل مؤسس الدار بالتعاون مع الشركة اللندنية المتخصصة بهندسة الديكور الداخلي "ديفيد كولينز استوديو".

ويعكس مفهوم التصميم الداخلي للمتجد الحيوية والحرفية ودقة التفاصيل لتشكيلات المجوهرات والساعات المصممة من قبل "فواز جروسي"، ويتسم المتجر بالتفاصيل والأبعاد الكلاسيكية المتماهية مع قطع الأساس العصرية. ويجسد التصميم الدخلي بشكل غير مباشر الثوابت الجمالية لمجوهرات الدار من خلال تصميمه الداخلي وأثاثه.

ويحتوي المتجر على ثلاثة أقسام تخصصية، حيث هنالك قسم المجوهرات المختارة شخصياً من قبل المصمم "فواز جروسي". وهنالك قسم الساعات الفاخرة الشهيرة بالدار، وقسم قاعة الاستقبال التي تتيح للزوار الغوص بالعوالم الخاصة لدار "دي غريزوغونو" De Grisogono، وأشرف المصمم "فواز جروسي" بشكل شخصي على تنسيق الأعمال الفنية في المتجر المنتقاة من "معرض الأوبرا" والثريات الفاخرة، والأثاث الإيطالي الذي يعود لمنتصف القرن الفائت.

وبمناسبة الافتتاح سيعرض المتجر بعضاً من آخر ابداعات "دي غريزوغونو" De Grisogono التي تم عرضها لأول مرة بل بضعة أسابيع فقط في معرض "بازل" العالمي للساعات والمجوهرات لعام 2016.