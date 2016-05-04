"ليفل كيدز" يعيد المُتعة الى أطفال هذا العصر!

تطورات كثيرة شهدها عصرنا الحالي، ولعل أبرزها كانت وسائل التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي التي سيطرت بشكل أو بآخر على حياة معظمنا صغاراً وكباراً. حيث أصبحت العائلة تمضي أوقات قليلة مع بعضها البعض وبالكاد يرى الأطفال آباءهم الدائمي الانشغال سواء على هواتفهم النقالة، على أجهزة الكومبيوتر أو حتى أجهزة الآيباد.

وهذا الأمر، أثر بشكل سلبي على معنويات الأطفال الذين باتوا يشعرون بالوحدة والحاجة إلى إمضاء أوقات من المرح مع عائلاتهم وممارسة النشاطات التي تُنمّي مواهبهم وقدراتهم الذهنية والبدنية.

وانطلاقاً من هذا الواقع المؤسف، قامت شركة "شلهوب" بتطوير مشروع خاص بالصغار، أطلقت عليه اسم "ليفل كيدز" Level Kids، حيث صمّم هذا المكان الضخم ليكون بمثابة عالم خاص ساحر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين حديثي الولادة و12 سنة. في هذا المكان، يجد الأطفال كل ما يحتاجون إليه من ملابس تحمل توقيع أهمّ دور الأزياء العالمية، بالإضافة إلى صالات مخصّصة للأنشطة المختلفة مثل الألعاب ورياضة اليوغا، وصالات مخصّصة لأعياد الميلاد، بإمكانهم أن يمضوا فيها لحظات لا تُنسى مع عائلاتهم وأصدقائهم، هذا فضلاً عن استوديو خاص بالأزياء التنكرية.

كما سيجد الأطفال في هذا الركن المخصّص لهم، مطاعم ليتشاركوا فيها أشهى الوجبات مع من يحبون، وركناً للحلويات الفرنسية الشهيرة La Patisserie des Reves، فضلاً عن استوديو Pink Peppery الخاص بالتصوير وSpa للاستجمام ولتوفير الراحة لهم بعد قضاء يوم طويل في اللعب وممارسة أجمل النشاطات.

ولم ينس هذا المشروع أيضاً عشق الأولاد للموضة، فخصّص لهم مستشارين لمساعدتهم في التسوق! وكذلك يضمّ المشروع صالة VIC رفيعة المستوى، وغيرها من الأفكار والنشاطات التي ستدخل البهجة الى قلوب الأطفال ولاسيما أنهم سيمضون هذه الأوقات برفقة أهلهم والأشخاص القريبين من قلوبهم، وبرفقة "ليفل كيدز" Level Kids سيبنون ذكريات سعيدة لا تُنسى، وسيعيشون طفولتهم بالطريقة الصحيحة.