والد ضحية الوراق: ابنتي دفعت حياتها دفاعًا عن شرفها

"ابنتى فارقت الحياة دفاعا عن شرفها بعدما استدرجها المتهم، وحاول اغتصابها، وعندما قاومته قرر قتلها خشية افتضاح أمره"، بهذه الكلمات بدأ والد ضحية الوراق التي فقدت حياتها على يد مدير مصنع ملابس بالوراق تفاصيل الحادث، نافيا وجود أى علاقة بين الجانى وابنته.

وأضاف والد الضحية أن المتهم يعمل بمصنع ملابس وأن ابنته منتقبة وتتمع بسمعة طيبة كانت تستغل وقت فراغها بتجهيز "العبايات" ووضع الإكسسوارات الخاصة بها مقابل حصولها على أجر مادى، حيث كانت تمارس العمل بشقة الزوجية التى تقيم بها، وأن المتهم الذى يقيم بذات العقار الذى تقيم به ابنته استدرجها إلى المصنع صباح اليوم الذى شهد الجريمة بحجة الحصول على الخامات الخاصة بالملابس.

واستطرد: فور وصولها حاول الاعتداء عليها إلا أنها قاومته ودافعت عن نفسها، مما دفعه للاعتداء عليها بضربها بشاكوش على رأسها فسقطت غارقة فى دمائها، ثم أشعل النار ببعض محتويات المصنع لإخفاء معالم الجريمة وأغلق الباب وعاد إلى مسكنه.

وأكد والد الضحية أن سكان المنطقة شاهدوا انبعاث دخان من داخل المصنع واتصلوا بصاحبه الذى حضر وفتح الباب ليتم العثور على جثة ابنته وآثار حريق ببعض الملابس، وتم إبلاغ ضباط قسم شرطة الوراق، حيث أكدت لرجال المباحث قبل مفارقتها الحياة أن مدير المصنع هو مرتكب الجريمة.

وذكر والد الضحية أن المتهم تحدث مع بعض جيرانه فى محاولة لإثبات أنه كان موجودا بمسكنه وقت وقوع الحادث وحتى لا يتم توجيه اتهام إليه، إلا أنه بعد افتضاح أمره قرر الانتحار خشية الانتقام منه، فألقى بنفسه من الطابق السادس ليتم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بكسور وارتجاج بالمخ إلا أنه لم يفارق الحياة.

>كان ضباط مباحث الجيزة قد عثروا على جثة ربة منزل داخل مصنع ملابس بالوراق، وكشفت التحريات أن المتهم بقتل المجنى عليها مدير المصنع، وتبين أن المتهم قفز من الطابق السادس عقب ارتكابه الجريمة، وتم نقله إلى المستشفى فى حالة حرجة، وحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بتعيين حراسة مشددة على المتهم.

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