إسرائيل تشن غارات علي قطاع غزة

شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على قطاع غزة، الأربعاء 4 مايو،قصفت فيها أهدافًا في مدينة رفح، فيما تعرض جنوب القطاع إلى قصف مدفعي بالدبابات.

وذكرت وكالة “معا” الفلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية قصفت مطار غزة الدولي المدمر بـ3 صواريخ، بالإضافة إلى صاروخين آخرين استهدفا منطقة مكب النفايات شرق رفح .

وأكدت مصادر طبية فلسطينية عدم وقوع إصابات في القصف الإسرائيلي على رفح.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها وجهت رسائل تحذيرية إلى حماس عبر وسطاء قالت فيها إن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة في حال تواصل إطلاق القذائف من قطاع غزة.

وذكرت الحكومة الإسرائيلية أن من لعب دور الوسطاء هم مصر والسلطة الفلسطينية وممثلين عن الأمم المتحدة.

وأشارت الحكومة الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تتهم حماس بالوقوف وراء إطلاق القذائف الأخير بهدف ردع الجيش الإسرائيلي ووقف أعمال البحث عن الأنفاق.

المصدر: وكالات