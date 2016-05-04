أخبار عاجلة

الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إسرائيل تشن غارات علي قطاع غزة

Google+ Print
إسرائيل تشن غارات علي قطاع غزة إسرائيل تشن غارات علي قطاع غزة

شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على قطاع غزة، الأربعاء 4 مايو،قصفت فيها أهدافًا في مدينة رفح، فيما تعرض جنوب القطاع إلى قصف مدفعي بالدبابات.

وذكرت وكالة “معا” الفلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية قصفت مطار غزة الدولي المدمر بـ3 صواريخ، بالإضافة إلى صاروخين آخرين استهدفا منطقة مكب النفايات شرق رفح .

وأكدت مصادر طبية فلسطينية عدم وقوع إصابات في القصف الإسرائيلي على رفح.

وأعلنت الإسرائيلية أنها وجهت رسائل تحذيرية إلى حماس عبر وسطاء قالت فيها إن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة في حال تواصل إطلاق القذائف من قطاع غزة.

وذكرت الحكومة الإسرائيلية أن من لعب دور الوسطاء هم والسلطة الفلسطينية وممثلين عن الأمم المتحدة.

وأشارت الحكومة الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تتهم حماس بالوقوف وراء إطلاق القذائف الأخير بهدف ردع الجيش الإسرائيلي ووقف أعمال البحث عن الأنفاق.

المصدر: وكالات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب

الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب

«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

السفير البريطاني للمصريين: نشارككم الحزن

السفير البريطاني للمصريين: نشارككم الحزن