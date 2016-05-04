دى مستورا يتوقع فرار 400 ألف شخص إلى تركيا فى حال عدم إعلان هدنة فى حلب

حذر موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دى مستورا الأربعاء من فرار نحو 400 ألف شخص إلى تركيا هربا من المعارك الدائرة فى حلب فى حال عدم توصل الاسرة الدولية إلى إعلان الهدنة فى المدينة شمال سوريا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال دى مستورا فى ختام اجتماع فى برلين مع وزيرى خارجية المانيا وفرنسا "ان الحل البديل (من نجاح المفاوضات لإعلان الهدنة) سيكون كارثيا لأننا يمكن أن نرى 400 ألف شخص يتحركون باتجاه الحدود التركية".
وقال دى مستورا فى ختام اجتماع فى برلين مع وزيرى خارجية المانيا وفرنسا "ان الحل البديل (من نجاح المفاوضات لإعلان الهدنة) سيكون كارثيا لأننا يمكن أن نرى 400 ألف شخص يتحركون باتجاه الحدود التركية".
>