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دى مستورا يتوقع فرار 400 ألف شخص إلى تركيا فى حال عدم إعلان هدنة فى حلب

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دى مستورا يتوقع فرار 400 ألف شخص إلى تركيا فى حال عدم إعلان هدنة فى حلب دى مستورا يتوقع فرار 400 ألف شخص إلى تركيا فى حال عدم إعلان هدنة فى حلب
حذر موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دى مستورا الأربعاء من فرار نحو 400 ألف شخص إلى تركيا هربا من المعارك الدائرة فى حلب فى حال عدم توصل الاسرة الدولية إلى إعلان الهدنة فى المدينة شمال سوريا.

وقال دى مستورا فى ختام اجتماع فى برلين مع وزيرى خارجية المانيا وفرنسا "ان الحل البديل (من نجاح المفاوضات لإعلان الهدنة) سيكون كارثيا لأننا يمكن أن نرى 400 ألف شخص يتحركون باتجاه الحدود التركية".
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