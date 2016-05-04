شكرى لـ"الجربا": مصر مستعدة للعب دور إيجابى لوقف الأعمال العدائية بسوريا

التقى رئيس تيار الغد السورى المعارض، أحمد الجربا، وزير الخارجية سامح شكرى بعد ظهر اليوم فى مقر وزارة الخارجية.

وذكر المكتب الإعلامى لتيار الغد السورى فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أن رئيس تيار الغد السورى أدان مجازر النظام السورى فى سوريا عموما وفى مدينة حلب خصوصا، لافتا إلى أن النظام يريد السيطرة عليها قبل أى جولة تفاوض جديدة فى جنيف وسط مرأى ومسمع المجتمع الدولى وهو ما يجب الوقوف ضده بحزم.

وأشار رئيس تيار الغد السورى إلى دور مصر فى رئاسة مجلس الأمن وأهميته، فيما أبدى وزير الخارجية سامح شكرى استعداد مصر للعب دور إيجابى من خلال مجلس الأمن لوقف الأعمال العدائية واستقرار الهدنة الإنسانية وشمولها المناطق السورية.

وأكد وزير الخارجية أن مصر تؤيد وتدعم الانتقال السياسى فى سوريا باتجاه هيئة حكم انتقالى حسب بيان جنيف 1، وشدد الطرفان على أهمية مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية باعتباره مؤتمرا جامعا لكل أطراف المعارضة.

مجلس الجامعة العربية يدعو لاتخاذ موقف عربى موحد لوقف الأعمال العدائية فى سوريا وتوفير الحماية للمواطنين.. مصر تشدد على الحل السياسى كسبيل لإنهاء الأزمة.. والسعودية: بشار الأسد سيلقى مصير القذافى وصدام