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مميش يستقبل وفد كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة 6 أكتوبر‎

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مميش يستقبل وفد كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة 6 أكتوبر‎ مميش يستقبل وفد كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة 6 أكتوبر‎

الفريق مميش مع طلاب كلية العلوم و التكنولوجيا جامعة 6 أكتوبر

استقبل الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، وفد كلية العلوم والتكنولوجيا الحيوية بجامعة 6 أكتوبر، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد كمال ندى، وبرفقته مجموعة من طلاب الجامعة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
> رحب الفريق مميش بالحضور، وقال إن قناة السويس هي القناة الأم لحركة الملاحة العالمية وستظل كذلك بفضل جهود أبنائها المصريين الذين تصبب عرقهم في حفر قناة السويس الجديدة، وسط تشجيع من القيادة السياسية التي تتبنى فكرة القيام بالمشاريع القومية الرامية لتحقيق الاستفادة للأجيال الحالية والقادمة.

وقدم الفريق عرضًا مفصلاً لمشروع قناة السويس الجديدة التي جاءت بناءً على رؤية القيادة السياسية لضرورة مواكبة حركة التطور السريع التي تشهدها صناعة السفن عالميًا، ورفع درجة تنافسية قناة السويس وتعظيم الموارد المتدفقة لخزانة الدولة عبر استيعاب النمو الاقتصادي الصيني وتوسع حركة التجارة مع أوروبا، ومن ثم سد الطريق أمام أية أفكار لشق قنوات إقليمية منافسة.

كما قدم مميش عرضاً مفصلًا عن مشروع التنمية بمنطقة القناة، مشيراً إلى أن المشروع يعتمد على تطوير الموانىء البحرية الموجودة بالفعل، لتحقيق أقصى استفادة تعود بالنفع على وأبنائها.

وأكد الفريق مميش أن هيئة قناة السويس يعمل بها 25 ألف عامل مصري بمنتهى الكفاءة بدون أجنبي واحد، كما أكد سيادته على أن حركة الملاحة لم تتوقف في المجرى الملاحي للقناة وسط الأحداث السياسية والأمنية منذ ثورة 25 يناير 2011 ، بل حققت أعلى معدل إيرادات في تاريخها خلال العام 2014.

وتضمنت كلمة الفريق مميش عرضاً تقديمياً عن تاريخ قناة السويس، منذ افتتاحها في نوفمبر من عام 1869حتى الآن، مروراً بمشروع حفر قناة السويس الجديدة، الذي أظهر أصالة الشعب المصري، وقدرته على تحدي الصعاب، والذي أعاد من جديد وحدة الصف المصري.

وفي نهاية اللقاء أهدى الفريق مُهاب مميش، درع الهيئة للأستاذ الدكتور أحمد كمال ندى، وأعقب ذلك قيام الوفد بجولة بحرية بالمجرى الملاحي لقناة السويس.

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