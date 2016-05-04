دراسة: اليوجا تخفف أعراض الربو

ذكرت دراسة حديثة أن ممارسة اليوجا قد تخفف بعض أعراض الربو، وتساعد المرضى على ممارسة حياتهم بشكل أفضل.

> وتشمل اليوجا تمارين التنفس، وأوضاعًا مختلفة للجسم، فضلا عن التأمل. ويوصى باستخدام اليوجا لعلاج مجموعة مختلفة من الأمراض، من بينها الربو، لكن الدراسات العلمية لم تتوصل إلى نتائج حاسمة في هذا الشأن.

ووفقا لـ”رويترز” فقد استعرض الدكتور “جين لينغ تانغ” من الجامعة الصينية في مستشفى أمير ويلز في هونغ كونغ 15 دراسة، شملت أكثر من ألف مريض بالربو، لتحديد ما إذا كان لممارسة اليوجا أي فوائد كبيرة.

وشمل ثلث هذه الدراسات ممارسة تمارين التنفس فقط، أما الدراسات الباقية فتضمنت تمارين التنفس وأوضاع الجسم المختلفة والتأمل.

وتراوحت ممارسة اليوجا بين أسبوعين إلي 4 أعوام ونصف العام، رغم أنها كانت أقل من 6 أشهر في أغلب الدراسات.

وساهمت اليوجا بشكل عام في تخفيف الأعراض قليلا، وقللت استخدام الأدوية.

ولم تتحدث الدراسات عن أي مضاعفات مرضية خطيرة نتيجة ممارسة اليوجا، لكن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث للتوصل إلى نتائج محل ثقة عن الآثار الجانبية غير المرغوبة.

وقال الباحثون: “وجدنا أن اليوجا ربما تساعد المرضى على ممارسة حياتهم بشكل أفضل، وتخفف أعراض الربو على نحو ما ، مع ذلك ثقتنا في النتائج قليلة، لأن معظم الدراسات تعتريها عيوب”.

وأضافوا “نحتاج إلى دراسات قيمة، تشمل عددًا كبيرًا من ممارسي اليوجا، كي نتمكن من التوصل إلى نتيجة حاسمة بشأن تأثير اليوجا على الربو”.