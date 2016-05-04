استنباط توع جديد من تقاوي الأرز تتحمل الملوحة ونقص المياه

مراسل«ONA»:

قال الدكتور عبد المنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن المركز نجح لأول مرة فى إستنباط هجين جديد من الأرز عالى الإنتاجية، وهى أصناف 1 مصرى، و2 مصرى، تتراوح إنتاجيتهم من 5-6طن للفدان الواحد، وفترة نموه 130 يومًا، وذلك لتنفيذ خطة الوزارة بالوصول بالمساحة المنزرعة من الأرز الهجين إلى 250 ألف فدان موسم 2018، وبناء على تعليمات الدكتور عصام فايد وزير الزراعة.

وأكد رئيس مركز البحوث الزراعية في تصريح صحفي، أن أصناف الأرز الهجين الجديد لها القدرة على تحمل الملوحة ونقص المياه، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إكثار آباء الهجن لتكفى زراعة 5000 فدان عام 2017 لتنتج 2500 طن تقاوى أرز هجين تكفى لتغطية 250 ألف فدان موسم 2018 طبقا لخطة الوزارة مما سيؤدى إلى خفض المساحة المنزرعة من الأرز بنسبة 20% مع المحافظة على نفس الإنتاجية، ويرجع إلى زيادة إنتاجية الأرز الهجين بنسبة 20% مقارنة بالأصناف الأخرى، وتوفير مياه الرى بنفس النسبة.

وأوضح المركز، أنه جارى تسجيل هجين مصرى 3 ، وإنتاجية من 5: 5.5 طن للفدان، وفترة نموه من 120 – 125 يومًا، بالإضافة إلى الهجين بسمتى 11 ، وإنتاجية من 5-6 طن للفدان، وفترة نموه من 125 -130 يوما، والصنف سخا سوبر 300 بإنتاجية من 4,5 -5 طن/ف وفترة نموه 130 يومًا.