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نشرة ONA للفضائيات | تكريم عمرو الليثي.. تضامن يوسف الحسيني.. روجينا وإدوارد في كواليس «وش السعد»

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نشرة ONA للفضائيات | تكريم عمرو الليثي.. تضامن يوسف الحسيني.. روجينا وإدوارد في كواليس «وش السعد» نشرة ONA للفضائيات | تكريم عمرو الليثي.. تضامن يوسف الحسيني.. روجينا وإدوارد في كواليس «وش السعد»

إعداد- إنجي لطفي:

تقدم وكالة« ONA»، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

وصل الاعلاميان يوسف الحسيني مقدم برنامج “السادة المحترمون” والإعلامي خالد تليمة مقدم برنامج “صباح on ” المذاعين على قناةontv  إلى مقر نقابة الصحفيين تضامنا مع الصحفيين المحتجين على واقعة اقتحام وزارة الداخلية للنقابة.. للمزيد

يُشارك كل من الفنانين روجينا، وإدوارد، وميمي جمال، في السهرة الثالثة عشر من حلقات البرنامج الكوميدي الساخر “وش السعد” مع النجم محمد سعد.. للمزيد

تجري الإعلامية انجي أنور، مقدمة برنامج “مساء القاهرة”، المذاع على قناة ten مواجهة على الهواء مباشرة الليلة، بين وزير التربية والتعليم والطلاب والمدرسين من مختلف محافظات الجمهورية المختلفة.. للمزيد

يحل الفنان طوني أبوجودة ، مساء يوم غد الجمعة، ضيفًا على برنامج “الكوميديا”، الذي يعرض علي قناة “الحياة” الساعة 10 مساء، حيث يشارك المتسابقين التمثيل في أداء أدوارهم التي يقومون بها“.. للمزيد

استقبلت اليوم الأربعاء، الإعلامية صفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين المساعد لجامعة الدول العربية.. للمزيد

 مؤسسة المنجزين العرب للتنمية، الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى العمل العام والخيري والأجتماعي على مستوى العالم العربي لعام 2016 وجاء في مقدمة المكرمين الدكتور مجدي يعقوب والإعلامي عمروالليثي، والفنان محمد صبحي، وعلي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الخير، ورجل الأعمال أحمد ابوهشيمة.. للمزيد

تستضيف الفنانة رزان مغربي غدًا الخميس في الساعة 10 مساء، في برنامجها “الحياة حلوة” والذي يذاع على قناة “الحياة”، كل من الفنان عمرو عبدالجليل والفنانة شيماء سيف، في حلقة مميزة.. للمزيد

أعلنت نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، دعمها الكامل لنقابة الصحفيين، رمز الحرية في مصر. ورفضها المساس بالنقابة، وأعضائها من أبناء المهنة، التي هي صوت ومرآة الشعب.. للمزيد

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