أخبار عاجلة

الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ننفرد بنشر أسماء الضباط المحالين للاحتياط لاتهامهم بالتعاون مع عصابة «الدكش»

Google+ Print
ننفرد بنشر أسماء الضباط المحالين للاحتياط لاتهامهم بالتعاون مع عصابة «الدكش» ننفرد بنشر أسماء الضباط المحالين للاحتياط لاتهامهم بالتعاون مع عصابة «الدكش»

محمد حافظ الشهير بـ”الدكش”

أكد مصادر أمنية، أنه تم إحالة 5 ضباط مباحث جدد إلى الاحتياط لثبوت تورطهم مع عصابات “الدكش”، وأمين موسى بالقليوبية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ”ONA” اليوم، أن الضباط الخمسة المحالين للاحتياط هم ” المقدم أحمد ع ، المقدم ح ع، الرائد م ش، النقيب ح ع، النقيب خ ع”، لافتة إلى أنهم كانوا يعملون ضباط مباحث بمراكز وأقسام محافظة القليوبية.

وأشارت المصادر إلى أن قطاع الأمن العام والتفتيش وشئون الضباط والتحريات والشئون المالية والإدارية بالوزارة مستمر فى جمع التحريات والتحقيقات حول عدد من الأسماء التى وردت فى تحريات الأمن الوطنى للوقوف على تورطهم مع العناصر الإجرامية بالقليوبية.

يذكر أنه تم إحالة ملازم أول ورائد بمركز شبين القناطر للاحتياط لثبوت تورطهم فى نفس الأمر خلال الأيام الماضية، ليرتفع بذلك عدد الضباط المحالين إلى الاحتياط إلى7 ضباط .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا