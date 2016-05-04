ننفرد بنشر أسماء الضباط المحالين للاحتياط لاتهامهم بالتعاون مع عصابة «الدكش»

أكد مصادر أمنية، أنه تم إحالة 5 ضباط مباحث جدد إلى الاحتياط لثبوت تورطهم مع عصابات “الدكش”، وأمين موسى بالقليوبية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ”ONA” اليوم، أن الضباط الخمسة المحالين للاحتياط هم ” المقدم أحمد ع ، المقدم ح ع، الرائد م ش، النقيب ح ع، النقيب خ ع”، لافتة إلى أنهم كانوا يعملون ضباط مباحث بمراكز وأقسام محافظة القليوبية.

وأشارت المصادر إلى أن قطاع الأمن العام والتفتيش وشئون الضباط والتحريات والشئون المالية والإدارية بالوزارة مستمر فى جمع التحريات والتحقيقات حول عدد من الأسماء التى وردت فى تحريات الأمن الوطنى للوقوف على تورطهم مع العناصر الإجرامية بالقليوبية.

يذكر أنه تم إحالة ملازم أول ورائد بمركز شبين القناطر للاحتياط لثبوت تورطهم فى نفس الأمر خلال الأيام الماضية، ليرتفع بذلك عدد الضباط المحالين إلى الاحتياط إلى7 ضباط .