بالصور: رواد مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من نجوم ونجمات Met GALA
الأربعاء 04-05-2016 15:14
في الوقت الذي انشغل العالم بالحديث عن الأزياء اللافتة والغريبة في حفل Met GALA 2016، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من السخرية، التي طالت العديد من نجوم ونجمات الحفل.
وقد ساعد على انتشار هذه الموجة عنوان الحفل هذا العام، وهو "اليد مقابل الآلة: الموضة في عصر التكنولوجيا"، حين حاول الكثيرون إثبات أنّ الآلة هي بطلة متساوية في إيجاد أفضل أزياء في الماضي القريب لدينا، وحاضرنا ومستقبلنا.
فما أن انتشرت صور الحاضرين في الحفل بأزيائهم الغريبة، حتى بدأت موجة السخرية التي طالت كلّاً من بيونسيه Beyonce وكانيي ويست Kanye West وكيم كارداشيان Kim Kardashian وتايلور سويفت Taylor Swift وكيلي جينر Kylie Jenner ومادونا Madonna وليدي غاغا Lady Gaga وسارة جيسيكا باركر Sarah Jessica Parker وزين مالك Zayn Malik وكايتي بيري Katy Perry ونيكي ميناج Nicki Minaj وصولانج نولز Solange Knowles وسيلينا غوميز Selena Gomez.
وقد عمد رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تركيب صور جديدة وتعديل الصور المعروضة بطريقة مضحكة، إضافة إلى إرفاق الصور بتعليقات ساخرة ومقارنتها بصور دمى متحركة.
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