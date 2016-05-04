Billboard تكرّم بريتني سبيرز

توقّعت بعض وسائل الإعلام الأمريكية أن تطلّ النجمة الشهيرة بريتني سبيرز Britney Spears في حفل 2016 Billboard Music Awards.

وسيمنح الحفل النجمة البالغة من العمر 34 عاماً جائزة الألفية، التي تُعتبر اعترافاً للفنان بإنجازاته المهنية المتميّزة و تأثيره في صناعة الموسيقى.

وستقدّم بريتني في الحفل، الذي سيعرض في 22 أيار/مايو عبر ABC، عرضاً مميزاً تغنّي في أثنائه أجمل أغنياتها.

يُذكر أنّ هذه الجائزة كانت قد قدّمت عام 2011 إلى النجمة العالمية بيونسيه Beyoncé وللراحلة ويتني هيوستن Whitney Houston عام 2012.

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