هل تعاني سارة الهاني عقدة هيفاء وهبي؟

كثيرات هن الفنانات اللواتي يسعين الى تقليد الفنانة هيفاء وهبي، ولكن الفنانة سارة الهاني تبالغ أكثر من غيرها في تقليدها، الى درجة أنها تريد ان تصبح نسخة عنها، حتى أنها لم تعد تستطيع أن تتحكم بنفسها وبحركاتها، غير آبهة للإنتقادات التي توجه اليها..

آخر صورة لسارة الهاني والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" وهي تضع النظارات وتقلب شفتها وتضع قبعة على رأسها، جعلت منها هيفاء وهبي ثانية، وليس معروفا ما الذي تستفيد منه من خلال هذا التقليد هي التي يعرف عنها جمال صوتها، إلا إذا كانت تتعمد أن يتكلم الناس عن تقليدها لهيفاء وليس عن فنها.