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توم هانكس يكسب الرهان ويحصل على نصف مليون استرليني

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الأربعاء 04-05-2016 16:55

لا شكّ في أنّ الممثل العالمي توم هانكس Tom Hanks قد تخطّى الحزن الذي شعر به بعد هبوط نادي "أستون فيلا"، النادي الذي يشجّعه، من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى؛ وذلك بعد فوز نادي ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي، وكسبه رهان النصف مليون استرليني.
وكان النجم البالغ من العمر 59 عاماً قد كشف عن أنه راهن بـ 100 جنيه استرليني في إحدى شركات المراهنات، في بداية الدوري الإنجليزي على فوز نادي "ليستر سيتي" بالدوري، وهو أمر ـ في البداية ـ كان يعتقد الجميع أنه مستحيل، إذ إنه لم يفُز بالدوري يوماً قبل هذا الموسم.
وبعد فوز الفريق رسمياً في المبارة، التي جمعت بين فريقي تشيلي وتوتنام، وانتهت بالتعادل الإيجابي، وهي النتيجة التي ضمنت حصد "ليستر سيتي" للقب، تداول الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي حديث هانكس عن رهانه وانهالت التبريكات له.
وفي سياق متّصل، كتب الحساب الرسمي لشركة William Hill للمراهنات أن توم هانكس من أسعد الأشخاص هذا الصباح بعد فوز ليستر سيتي.
 

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