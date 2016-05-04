هؤلاء هنّ النجمات التركيات المفضّلات لشركات الإعلانات

تصدّر خبر حلول النّجمة التركيّة الشابّة نسليهان أتاغول مكان زميلتها بيرغوزار كوريل كسفيرة لماركة مستحضرات الشعر "بانتين" في تركيا الصحف التركيّة.

فقد فازت نسيلهان بعقد إعلاني ثمين مقابل أجر قدره "مليون ومائة ألف ليرة تركية" أي ما يقارب الـ 400 ألف دولار أمريكي، حيث كتبت صحيفة تركية: أمس واليوم بيرغوزار كوريل وغداً نسليهان أتاغول.

فبعد أن كانت بيرغوزار كوريل لسنوات عديدة سفيرة مستحضرات "بانتين" للشعر في تركيا، وافتتحت قبل فترة قليلة معرض صور ناجيات تركيات من السرطان برعاية الشركة، فازت الممثلة الشابة نسليهان أتاغول بعقد العام القادم إثر تصدرها الرايتنغ أسبوعياً بمسلسلها الجديد "الحب الأعمى" إلى جانب النجم التركي بوراك أوزجيفيت.

وحققت بهذا المسلسل نجاحاً جماهيرياً يفوق أول بطولاتها الدرامية مع خطيبها قادر دولو "فاتح حربية"، بعد أن تحوّل حبهما الفني إلى حب حقيقي استمر عامين، وسيتوج في شهر يوليو المقبل بالزواج حين ينتهي عرض الموسم الأول من مسلسلها "الحب الأعمى".

ألتشين سانجو ونسليهان أتاغول يتصدرانّ القمة

واستبدال ماركة عالمية سفيرتها بنجمة أخرى تكرّر كثيراً في الآونة الأخيرة، حيث استبدلت مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام كسفيرة ماركة "إيليدور" لمستحضرات الشعر لمدة أربع سنوات، بالنجمة الصاعدة إيلتشين سانجو بطلة "حب للإيجار"، إثر فشل مسلسل "ملكة الليل" لأوزيرلي، وتصدر "حب للإيجار" نسبة المشاهدة أسبوعياً في تركيا لأكثر من عام.

ويبدو أن عام 2016 سيشهد تغيرات كبيرة في الوسط الإعلاني بعد أن أصبح الجيل الجديد من الممثلات المحبوبات في أوساط الشباب هن المفضلات لدى كبرى الماركات العالمية.

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