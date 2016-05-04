مؤتمر جمعية الإسكندرية للأورام: العلاج المناعى يحفز مقاومة السرطان

أكد الدكتور ياسر عبد القادر - أستاذ علاج الأورام بطب القاهرة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، خلال مؤتمر جمعية الإسكندرية لرعاية مرضى الأورام برئاسة الدكتور عباس عمر - أن العلاج المناعى الغرض منه هو تحفيز الجهاز المناعى بجسم الإنسان لمقاومة الخلايا كثيرة الانتشار وهى خلايا الأورام.

وقال الدكتور ياسر عبد القادر إن العلاج المناعى أصبح حقيقة وليس حلما كما أثبت فعاليته فى أورام الرئة كخط دفاع ثان وثالث، وأعطى نتائج مبشرة للغاية، موضحا أن العائق سيكون ماديا نظرا لتكلفته العالية، حيث يكلف المريض 80 ألف جنيه كل 3 أسابيع، موضحا أنه إذا استبعدنا العائق المادى نجد أن له أعراضا جانبية مختلفة عن العلاج الكيميائى التى كانت تؤرق وتزعج المريض مثل الأنيميا والقىء وسقوط الشعر، وكنا نسميها أعراضا سيئة السمعة للعلاج وكان يضطر المريض أن يوقف العلاج مهما كانت الاستجابة.

وأشار الدكتور ياسر إلى أنه تمت الموافقة من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" لاستخدام العلاج المناعى فى مجال أورام الرئة، وبعض أنواع سرطان القولون والجلد والمثانة والكلى، ومنتظرين الموافقة عليه فى مجال علاج سرطان الثدى وباقى أنواع الأورام الأخرى.

وأوضح د. ياسر أنه متوافر حاليا فى مصر، وأن بعض المرضى تحسنوا نتيجة استخدامه، موضحا أن هذا العلاج له خاصية مختلفة لأنه يحسن من الخلايا المناعية بالجسم ويجعلها تقاوم السرطان وتقتلها، مؤكدا أنه حقق نجاحا يصل إلى 50% بدلا من 30% باستخدام العلاجات الأخرى ومن المتوقع أن يحقق نتائج أعلى فى المستقبل.

وأضاف الدكتور ياسر عبد القادر أن سرطان الرئة يعتبر أكثر الأورام شيوعا بين الرجال، ومن مميزاته أنه لا يحتاج إلى تحضير سابق ولا يحتاج إلى تناول علاجات أخرى بجانبه.

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