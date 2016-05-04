مجدى الجلاد: نقابة الصحفيين أهم من بيتى وملتزم بقرارات عموميتها

أعلن الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، عن تأييده والتزامه لقرارات الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، مضيفا "نقابة الصحفيين أهم من بيتى وملتزم بقرارات عموميتها".

وأضاف الجلاد لـ"اليوم السابع"، أن نقابة الصحفيين عندما تدافع عن حرية الرأى والتعبير لم تدافع عن أعضائها فقط ولكنها تدافع عن حق المجتمع فى صحافة حرة، موضحا أن المواطن المصرى سواء يدرى ذلك أم لا يدرى فالصحافة هى ملك له وتدافع عن حقوقه.

وأشار الجلاد ، إلى أن الجمعية العمومية تطالب ألا يكون على راس الصحفيين ريشة و انما على راس المواطن المصرى ريشة حرية الراى و التعبير ،مطالبا بمعالجة سياسية لهذه الازمة.

وشدد الجلاد، على أنه ليس من مصلحة أى طرف من الطرفين أن تتصاعد المواجهة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، مقترحا بتشكيل لجنة حكماء تضم أطراف من الحكومة المصرية وعدد من شيوخ مهنة الصحافة والشخصيات العامة التى يشهد لها بالنزاهه وأن تكلف هذه اللجنة بالوصول لحل يرضى الطرفين ويحفظ لمهنة الصحافة حقوقها وكرامتها ويحفظ ايضا للدولة عدم تصاعد الأزمة ودخول الصحفيين فى مواجهة مع الدولة، وأنه ضد ذلك.

ولفت الجلاد، إلى أنه يجب أن تلتزم الحكومة والجماعة الصحفية بما تخرج به هذه اللجنة من قرارات، وانه يجب ان تنتهى من عملها قبل الثلاثاء المقبل، متابعا"لأن اللى ما لوش كبير يشتريله كبير وإذا كان للصحافة كبار فالحكومة لها كبير أيضا". وأن الدولة المصرية لا تتحمل الآن أزمات ومواجهات بينما هى تواجه مؤامرات خارجية من أطراف كثيرة .

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