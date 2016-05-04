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الأهلى يحل ضيفًا ثقيلًا على حرس الحدود ضمن مباريات الجولة 26 فى الدوري العام

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الأهلى يحل ضيفًا ثقيلًا على حرس الحدود ضمن مباريات الجولة 26 فى الدوري العام الأهلى يحل ضيفًا ثقيلًا على حرس الحدود ضمن مباريات الجولة 26 فى الدوري العام

الأهلي وحرس الحدود – أرشيفية

يواجه النادي الأهلى، اليوم الأربعاء، نادى حرس الحدود، ضمن مباريات الأسبوع 26 فى إطار الدوري العام المصري، على استاد حرس الحدود.

ويدخل الأهلى المباراة، للحصول على الثلاث نقاط، لاستمرار الزحف نحو اللقب، ويتصدر المارد الأحمر الدوري برصيد 56 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الزمالك الذي لعب مباراة أكثر، وفاز بها على طلائع الجيش.

فيما يدخل حرس الحدود المباراة وهو فى وضع كارثي، حيث يحتل المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط.

 

وتواجه الفريقان من قبل فى 26 مناسبة، فاز الأهلى فى 21 منها، فى حين فاز حرس الحدود فى مواجهتين، وتعادلا في 3 مواجهات.

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