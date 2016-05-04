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وكالة إيطالية: القاهرة تسلم نيابة روما مواد تحقيقية فى قضية مقتل ريجينى

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وكالة إيطالية: القاهرة تسلم نيابة روما مواد تحقيقية فى قضية مقتل ريجينى وكالة إيطالية: القاهرة تسلم نيابة روما مواد تحقيقية فى قضية مقتل ريجينى
بعث مكتب المدعى العام فى القاهرة للمحققين الإيطاليين بعض سجلات المكالمات الهاتفية الخاصة بـ13 مواطنًا مصريًا، تعتبر مفيدة فى التحقيق بقضية مقتل جوليو ريجينى.

وذكرت وكالة أكى الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنه تم تعيين موعد لقاء جديد بين محققى روما ونظرائهم فى القاهرة، الذى سيعقد خلال الأيام المقبلة فى العاصمة المصرية، بناءً على دعوة من النائب العام المصرى أحمد نبيل صادق، ومن المقرر انطلاق الوفد الإيطالى نهاية الأسبوع.

ووفقاً لمصادر إعلامية إيطالية، فإن "سجلات المكالمات، التى تمثل جزءاً صغيراً مقارنة بما طلبته الجهات القضائية الإيطالية، تم تسليمها لقضاة قصر العدالة بروما الإنابة القضائية السالفة الذكر"، والتى "تم تجديدها بعد اللقاء الذى عقد فى روما بين فريقى القضاة الإيطاليين والمصريين".

وأشار المصادر ذاتها، إلى أن "المواد التحقيقية تخضع حالياً لتحليل خبراء الدائرة المركزية لمكافحة الإجرام، ووحدة العمليات الخاصة"، واختتمت مبينة أن "المسئولين يحققون أيضاً حول إمكانية دخول غير مُصرّح به إلى البريد الإلكترونى للطالب الإيطالى"، والذى "حدث بعد وقوع الجريمة".

ولقد استدعت إيطاليا الشهر الماضى سفيرها لدى ، ماوريتسيو ماسّارى للتشاور، احتجاجاً على عدم إحراز تقدم فى التحقيقات بقضية ريجينى، كما أعلنت السلطات القضائية فى روما حينها قطع تعاونها مع نظيرتها المصرية فى تحقيقات مشتركة بشأن القضية نفسها. بينما تم فى الرابع عشر من شهر أبريل الماضى، إعداد إنابة قضائية دولية جديدة من قبل وكيل نيابة روما، وُجهت للسلطات المصرية، للحصول على معلومات عن مقتل ريجينى.


>نائبة برلمانية: توجه وفد لإيطاليا مرهون بظهور نتائج جديدة بقضية "ريجينى"

النواب لـ"إيطاليا":لن نسمح بالمزايدات بشأن "ريجينى" ولن نترك حق المصرى المقتول فى نابولى..طارق الخولى:سنخاطب العالم بشفافية ونرفض المساس بأى مواطن بالخارج.. محمود الصعيدى: سنتابع تفاصيل مقتل "باهر"
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