سوء الطقس والرياح يتسبب في حريق يلتهم ٤٣ منزلا بمركز ديروط باسيوط

مراسل ona

نشوب حريق هائل بقرية ديروط الشريف التابعة لمركز ديروط يسبب سوء الطقس والرياح يصيب 43 منزلا دون أية خسائر بشرية، حيث تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير امن اسيوط اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق ضخم باحد منازل قرية ديروط الشريف التابعة لمركز ديروط مما ادى الى احتراق 43 منزلا مجاورين للمنزل الذى اشتعلت به النيران، دون اية خسائر بشرية فى الارواح.

وعلى الفور انتقلت قوات الاسعاف والمطافىء الى مكان البلاغ وتم السيطرة على النيران التى امتدت لتلك المنازل بفعل سوء،

وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى معرفة اسباب الحريق .