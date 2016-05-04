الأمم المتحدة: سوريا تمنع المساعدات عن الآلاف وتخاطر بحصار جديد فى حلب

قال يان إيجلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اليوم الأربعاء أن الحكومة السورية ترفض مناشدات الأمم المتحدة توصيل مساعدات إلى مئات الآلاف من الناس بما فى ذلك فى حلب التى تشهد تصعيدا لأعمال عنف خلال الأسبوعين المنصرمين.

وأضاف للصحفيين بعد اجتماع أسبوعى للدول الداعمة لعملية السلام فى سوريا لبحث الشؤون الإنسانية "يبدو أن هناك مناطق محاصرة جديدة محتملة علينا متابعتها. هناك مئات من عمال الإغاثة غير قادرين على الحركة فى حلب.

وقال إيجلاند "من العار أن نرى أنه فى الوقت الذى ينزف فيه سكان حلب فإن خياراتهم من أجل الفرار لم تكن قط أصعب مما هى عليه الآن."

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