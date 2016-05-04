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المقاتلات الروسية تشن 87 طلعة جوية على مواقع "داعش" بسوريا

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المقاتلات الروسية تشن 87 طلعة جوية على مواقع "داعش" بسوريا المقاتلات الروسية تشن 87 طلعة جوية على مواقع "داعش" بسوريا
شن سلاح الجو الروسى 87 طلعة قتالية على مواقع تنظيم "داعش" فى الرقة ودير الزور بسوريا خلال الأيام الأربعة الماضية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، فى تصريحات صحفية من قاعدة حميميم بريف اللاذقية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" ، اليوم الأربعاء، أن الطيران الروسى يدعم أيضا تقدم الجيش السورى وقوات الدفاع الوطنى السورية فى محيط بلدة "آراك" بريف حمص، مضيفا أن طائرات روسية دمرت- أمس- 7 مراكز قيادة تابعة لـ"داعش" فى هذه المنطقة.

وأكد كوناشينكوف أن عدد الطائرات الروسية التى بقيت فى قاعدة حميميم بعد سحب الجزء الرئيسى من القوات، يكفى لضمان الرقابة على نظام وقف إطلاق النار وتوجيه ضربات قوية لمواقع "داعش" و"جبهة النصرة".

وكشف أن وزارة الدفاع الروسية سحبت من سوريا قرابة 30 طائرة، بما فى ذلك كافة قاذفات "سو-25" وجزء كبير من العسكريين.

وتابع، أن الحدود الزمنية لبقاء القاعدة الروسية الجوية فى أراضى سوريا ترتبط بآفاق القضاء على تنظمى "داعش" و"جبهة النصرة" فى هذه البلاد، مشيرًا إلى أن هؤلاء الإرهابيين ما زالوا يسيطرون على جزء كبير من أراضى سوريا.

وردًا على سؤال حول العمليات البرية للجيش الروسى فى سوريا، قال كوناشينكوف أن "الوجود البرى الروسى يقتصر على الوحدات المعنية بحماية قاعدة حميميم والخبراء المكلفين بتفكيك الألغام فى مدينة تدمر الأثرية".

وأشار إلى أن الخبراء الروس يعلمون على الأرض فى حالات استثنائية لتصويب بعض الغارات الروسية لضمان أقصى درجات الدقة لدى إسقاط القنابل الجوية.
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مصر 365

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