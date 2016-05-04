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نيابة الصف تأمر بسرعة تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة مجهول

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نيابة الصف تأمر بسرعة تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة مجهول نيابة الصف تأمر بسرعة تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة مجهول
أمر المستشار محمد خليل رئيس نيابة الصف بسرعة تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة مجهول داخل صندوق سيارة ربع نقل مركونة على طريق الكريمات بمنطقة الصف.

تلقى العميد محمود شوقى مأمور مركز شرطة الصف إخطاراً بالعثور على جثة أحد الأشخاص بسيارة ربع نقل مركونة بطريق الكريمات، وبالانتقال إلى محل الواقعة تبين أنه أثناء مرور ضابط بمركز الصف لمتابعة الحالة الأمنية اشتبه فى السيارة، وبفحصها عثر بالصندوق على جثة مجهول مصاباً بطلق نارى بالصدر.


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