محمد صلاح يتراجع عن الاستقالة من جهاز الزمالك

تراجع محمد صلاح رئيس الجهاز الفني للزمالك عن قراره بالاستقالة من منصبه، بعد ساعات قليلة من تقديمها.

الزمالك أعلن الأربعاء مناصب جهازه الفني الجديد بعد رحيل الاسكتلندي أليكس ماكليش، موضحا أن محمد حلمي سيكون المدير الفني وسيعاونه عبد الحليم علي. (طالع التفاصيل)

وأعلن الزمالك أن منصب محمد صلاح سيكون رئيسا للجهاز الفني، ما لم يقنع الرجل بحسب تصريحاته لـFilGoal.com. (طالع التفاصيل)

ولكن اتصل رئيس النادي مرتضى منصور بصلاح، وأقنعه بالاستمرار مع الفريق، على أن يكون له صلاحيات فنية، بجانب عمله كرئيس للجهاز.

وتأتي الأحداث بعد يوم واحد من أول فوز للجهاز الجديد أمس الثلاثاء على طلائع الجيش، 2-1.