إصابة الرضع بالربو خلال الـ6 أشهر الأولى ترفع احتمالية إصابتهم بالسكر

كشفت دراسة علمية حديثة، أن الرضع الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسى الفيروسية المتكررة فى الـ6 أشهر الأولى من الحياة قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكرى من النوع الأول فى سن 8 سنوات.

وتؤثر التهابات الجهاز التنفسى مثل أى عدوى على الجيوب والحلق والشعب الهوائية، أو الرئتين، وتسببها الفيروسات، وتشمل أنواعها: نزلات البرد والأنفلونزا، التهاب اللوزتين، التهاب الشعب الهوائية، والالتهاب الرئوى وفقًا للدراسة.

وذكر باحثون عبر الدراسة التى نشرت مؤخرًا فى مجلة “JAMA” الأمريكية، أن الأطفال عرضة بشكل خاص لالتهابات الجهاز التنفسى على عكس الكبار، لأن نظام المناعة لديهم لم يكتسب الحصانة الكاملة لدرء بعض الفيروسات التى يصابون بها.

وأشار الباحثون إلى أن فيروس الجهاز التنفسى المخلوى (RSV) هو واحد من الأسباب الأكثر شيوعا لالتهابات الجهاز التنفسى بين الأطفال.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 295 ألف طفل بالولايات المتحدة، ووجدوا أن التهابات الجهاز التنفسى فى الـ6 أشهر الأولى من الحياة، ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الأول.

وأضاف الباحثون أن مرض السكرى نوع 1 يحدث عندما يكون الجسم غير قادر على إنتاج هرمون الأنسولين، ما يتسبب فى ارتفاع مستويات السكر فى الدم، وهو يمثل حوالى 5 فى المئة من جميع حالات السكرى، لافتين إلى أن أول 6 أشهر من العمر حاسمة لتطوير النظام المناعى.

للتقليل من استخدام المضادات الحيوية.. اكتشاف اختبار دم جديد يشخص مرضك

>

مش بس للزينة وبيمشى على الحيطة.. فوائد صحية مذهلة لأوراق اللبلاب.. منها علاج للنقرس والروماتيزم والتهابات الجهاز التنفسى والمفاصل والحروق والجروح.. ويساعد على إزالة سموم الجسم ويحميك من السرطان

>