صدق أو لا تصدق.. الكركم والشطة وسائل طبيعية فعالة لعلاج التهاب الحلق

أعراض التهاب الحلق..

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طرق طبيعية لعلاج التهاب الحلق

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وهى:

من أصعب المشكلات التى تصاحب نزلات البرد هو التهاب الحلق، وتحدث الإصابة بسبب التغيرات الجوية، وهو ما يجعل البعض لا يستطيعون التحدث وتناول الأطعمة والمشروبات بكفاءة عالية، ويلجأ الكثيرون إلى خطوات علاج التهاب الحلق التقليدية المعتمدة على المضادات الحيوية.تظهر الأعراض فى صور متعددة منها:>1. ارتفاع درجة الحرارة.>2. عدم القدرة على ابتلاع الطعام.>3. الشعور بشوكة فى منطقة الحنجرة.ويقدم الموقع الأمريكى "RD" طرقا طبيعية لعلاج آلام التهاب الحلق>1. الشطة: حيث أثبت بعض العلماء أن الفلفل الحار أو الشطة يساعدان على تخفيف الألم وتحارب الالتهابات، خاصة بإضافة كوب ماء ساخن إليها والقيام بالغرغرة بهذا الخليط، ورغم شعور المريض بحرقة فى الحنجرة فى البداية إلا أنه بعد 15 دقيقة سيشعر براحة كبيرة.

2. خليط الكركم والماء: من المعروف أن التوابل ذات اللون الأصفر هى أحد مضادات الأكسدة القوية ويعتقد العلماء أن لدى هذه التوابل قوة لمكافحة العديد من الأمراض الخطيرة لعلاج التهاب الحلق، وطريقة الاستخدام هى خلط نصف ملعقة صغيرة من الكركم ونصف ملعقة صغيرة من الملح مع كوب من الماء الساخن ويقوم المريض بالغرغرة بها.

3. خل التفاح والملح: حيث يعمل خل التفاح على قتل الجراثيم التى انتشرت فى الحلق فترة المرض وهو ما يحسن شعورك بالألم، والاستخدام عن طريق الغرغرة بخليط مكون من 1 ملعقة خل تفاح، 1 ملعقة صغيرة من الملح المذاب فى كوب من الماء الدافئ.

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