رئيس الجمعية السعودية للسرطان: أعداد مرضى الأورام الخبيثة فى ازدياد

أكد الدكتور عبد العزيز بن على التركى رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية فى المنطقة الشرقية، على هامش مؤتمر جمعية الإسكندرية لرعاية مرضى الأورام بالإسكندرية اليوم الأربعاء، أن هناك تعاونا مشتركا بين الجمعية وقسم الأورام بجامعة الإسكندرية والجمعية السعودية.

وقال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" خلال المؤتمر الثامن المنعقد بالتعاون مع الجمعية السعودية للسرطان بالمنطقة الشرقية، إن الهدف الأساسى هو تدريب الأطباء والفنيين من السعوديين ودعم مرضى السرطان، موضحا أن هناك لجنة داخل الجمعية السعودية تسمى الأمل يشرف عليها المرضى الذين تم شفاؤهم من السرطان وبعضهم لا يزالون تحت العلاج، وذلك لدعم مرضى السرطان نفسيا مؤكدًا أن هناك لجنة أخرى تسمى لجنة بلسم وهى تعنى بالمرضى فى مراحلهم الأخيرة موضحا أنه لا يوجد علاج لهم وهدفهم هو الرفع من معنوياتهم.

وأوضح أن هناك ازديادا ملحوظا فى أعدد السرطان، مؤكدا أنه قام بتأسيس جمعية السكر وجمعية زراعة الأعضاء وجمعية السرطان وهى جمعية التصلب المتعدد وهى جمعية جديدة تم تأسيسها من شهرين، موضحا أن الهدف هو التوعية لأن الدولة تقوم بدور العلاج المجانى لجميع المرضى السعوديين بالمجان، وهذه الجمعيات تسعى إلى الرفع من مستوى الأطباء والعاملين فى الأمراض المختلفة، ورفع المستوى الطبى وحقوق المرضى.

وقال الدكتور يسرى رستم أستاذ علاج الأورام بطب الإسكندرية سكرتير عام المؤتمر أن المؤتمر يناقش دور العلاج الموجه فى علاج سرطان الرئة فى الخلايا غير الصغيرة، ومدى ملائمته لمرضى سرطان الرئة فى الدول العربية.

وأشار إلى أن المؤتمر يخصص جلستين لمناقشة دور العلاج الهرمونى كعلاج موجه فى سرطان الثدى ودور العلاج الموجه فى سرطان الثدى فى المراحل المبكرة، والمراحل المتقدمة موضعيا وأيضا سرطان الثدى المنتشر بالجسم كما تحدث الدكتور حسين خالد عن دور العلاج الموجة فى علاج أورام الغدد الليمفاوية .

وأكد الدكتور يسرى رستم أن أطباء الأورام من المملكة العربية السعودية ناقشوا دور العلاج الموجه فى سرطان الدم، كما تم تخصيص جلسة لمناقشة العلاج التلطيفى والتخفيفى.

وأوضح أنه سيتم تخصيص جلسة لمناقشة طرق علاج أورام القولون بالعقاقير الحديثة الموجهة، كما تعقد أيضا جلسة عن استخدام العلاج الإشعاعى فى بعض أمراض السرطان باستخدام أحدث التقنيات وذلك للوصول على أفضل النتائج .

جدير بالذكر أنه سيتم عقد ورشة عمل فى نهاية المؤتمر لتعريف الأطباء الشبان بالآثار الجانبية للعلاج الموجه، وطرق الوقاية منها وأيضا أفضل الأساليب لعلاجها.

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