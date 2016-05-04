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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر والرياح  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غربا.

حركة الرياح : جنوبية غربية - جنوبية شرقية / 10 - 20/25 كم/ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 18 - 32 كم/ساعة بعدالظهر والمساء.

البحر .. خفيف إلى متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الحادية عشرة و55 دقيقة صباحا وأدنى جزر عند الساعة الخامسة و 52 دقيقة مساء.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    39      25              80       15 .
> دبي                        38      26              70       20 .
> الشارقة                   38      23              70       20.
> عجمان                    37      23              75       20.
> أم القيوين                38       24             75        20 .
> رأس الخيمة             39       22             65        15 .
> الفجيرة                   34       26             85       10.
> العين                     41       24              65       10 .
> ليوا                       41      24               50       10 .
> الرويس                  40      23               85       25 .
> السلع                    39       24               90       25.
> دلما                      39      26               85       30 .
> طنب الصغرى          38      24               85       30 .
> طنب الكبرى            38      24               85       30 .
> أبوموسى               38       24               85       30.
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