الحكومة توافق على المشاركة في تأسيس شركة «مدينة دمياط للآثاث»

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على طلب محافظة دمياط المشاركة في تأسيس شركة مشروع مدينة دمياط للأثاث بحصة عينية تتمثل في قيمة الأرض، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة.

ويأتي القرار، بحسب بيان صادر عن المجلس اليوم، في إطار حرص الدولة على الإنتهاء من المشروع القومي الذي يتبناه رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة صناعية حرفية متكاملة للأثاث بمحافظة دمياط، والذي من شأنه تحقيق طفرة في صناعة الأثاث على نحو يدفع بهذه الصناعة إلى المنافسة في السوق العالمية، إلى جانب ما يوفره هذا المشروع من فرص عمالة مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 100 ألف فرصة،