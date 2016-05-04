عائلة بالمنوفية تحرر محضرا بتعدى ضابط شرطة على أفرادها

حررت عائلة بالمنوفية، مكونة من 4 أفراد بلاغا، اتهمت فيه ضابط شرطة بالتعدي عليها بالسب والضرب وهدد أفرادها بإيذائهم.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بقيام 4 أفراد من عائلة واحدة بتقديم بلاغ اتهموا فيه ضابط شرطة يدعى "ط. م. ع" ومقيم بقرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم بالتعدى على سيدة وبقية أفراد أسرتها بالسب والضرب وهددهم بالايذاء، وذلك بسبب خلافات على النسب.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 2943 إدارى قسم شبين الكوم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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