بالصور.. محافظ الغربية يفتتح أعمال تطوير مستشفى مبرة المحلة

افتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، مستشفى مبرة المحلة، وتفقد أعمال التطوير القائمة فى المستشفى، وتأكد من حسن تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وطالب من الدكتور مجدى العشرى وكيل وزارة التامين الصحى بالحفاظ على تراث وتاريخ هذه المستشفى حيث إنها ترجع إلى عصر الملك فاروق الأول، وإشراك الحماية المدنية فى تطوير المستشفى لضمان أعلى معايير السلامة والصحة المهنية.

وتفقد المحافظ قسم الجراحة الذى تم استحداثه فى المستشفى بتكلفة 2 مليون جنيه ويحتوى على 8 غرف للعمليات الجراحية وقسم إدارى واستراحة للأطباء والممرضين وغرفة للإفاقة، كما تفقد قسم الأطفال والنساء والتوليد والحضانات والمعامل ووحدة غسيل الكلى التى تحتوى على24 جهاز لغسيل الكلى .

وقدم الدكتور مجدى العشرى وكيل وزارة التأمين الصحى درع هيئة التأمين للمحافظ وأعضاء مجلس النواب، وعلى هامش الزيارة تفقد المحافظ مركز القلب بالمحلة الكبرى وأصدر تعليماته لمدير المركز بسرعة إجراء العمليات الجراحية للمرضى وذلك بالتنسيق مع التأمين الصحى فى المحافظة.

وزار المحافظ مستشفى صدر المحلة الكبرى وتفقد أعمال التطوير التى تتم بها بتكلفة 2.5 مليون جنيه وأكد أنه سيعمل جاهدا على الاعتماد المادى لهذه المستشفى حتى تكون صرحا طبيا وعظيما .

رافق المحافظ فى جولته الدكتور مجدى الحفناوى نقيب الأطباء بالغربية و الدكتور مجدى العشرى وكيل وزارة التأمين الصحى بالغربية، وأعضاء مجلس النواب عن مركز ومدينة المحلة ورئيس مدينة المحلة ومدير مستشفى مبرة المحلة ومدير مركز القلب بالمحلة ومدير مستشفى صدر المحلة.



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