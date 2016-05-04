مالطا تتوقع أن تكون أول دولة أوروبية تعيد فتح سفارتها فى طرابلس

>توقع رئيس الوزراء المالطى الأربعاء فى طرابلس أن تكون بلاده أول دولة فى الاتحاد الأوروبى تعيد فتح سفارتها فى ليبيا على أن تتلقى عددا كبيرا من الطلبات للحصول على تأشيرات شنجن، وقال جوزف موسكات اثر لقائه رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج "سنكون على الأرجح أول من يعود" إلى ليبيا بين دول الاتحاد الأوروبى، لكنه لفت إلى أن بلاده "تطالب بضمانات" أمنية قبل أن تعيد فتح ممثليتها الدبلوماسية.

وأغلقت دول عدة سفاراتها فى صيف 2014 حين غرقت ليبيا فى حرب أهلية بين سلطتين متنافستين، ومنذ وصلت حكومة الوفاق التى تدعمها الامم المتحدة إلى طرابلس فى الثلاثين من مارس، اعلنت دول اوروبية عدة انها تعتزم اعادة فتح ممثلياتها الدبلوماسية رغم ان سيطرة هذه الحكومة لا تتجاوز بضع مناطق فى البلاد، ومالطا هى أقرب جار أوروبى لليبيا وتضم جالية ليبية مهمة تتالف من طلاب ولاجئين، فضلا عن رجال أعمال نقلوا شركاتهم إلى الجزيرة التى لا تبعد اكثر من 300 كلم هربا من الفوضى.

وموسكات هو أول رئيس وزراء اوروبى يزور طرابلس منذ وصول حكومة الوفاق، وتوافق مع نظيره الليبى على تشكيل "لجان تقنية" لاحياء الاتفاقات الثنائية، من جهته، طلب رئيس الوزراء الليبى ان تعاود شركة طيران اير مالطا تسيير رحلاتها إلى ليبيا التى تعانى عزلة كبيرة بعد مغادرة العديد من شركات الطيران، ولا تزال حكومة الوفاق تنتظر أن يمنحها برلمان طبرق المعترف به الشرعية، لكن التصويت على هذا الأمر أرجىء مرارا

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