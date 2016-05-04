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بيطرى الغربية: جلود الحمير تستخدم فى صناعة الجيلاتين والمنشطات الجنسية

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بيطرى الغربية: جلود الحمير تستخدم فى صناعة الجيلاتين والمنشطات الجنسية بيطرى الغربية: جلود الحمير تستخدم فى صناعة الجيلاتين والمنشطات الجنسية
أكد الدكتور حاتم أنور، وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة الغربية، أن لجنة مكبرة من المديرية انتقلت لمعاينة الحمير المذبوحة والمسلوخة جلودها التى عثر عليها بقرية ديما التابعة لمركز كفر الزيات.

وكشف وكيل الطب البيطرى عن أن الحمير المذبوحة تبين أن لحومها كاملة ولم يستقطع منها أي جزء سوى الجلد المسلوخ فقط، وكشف وكيل وزارة الطب البيطرى عن أن جلود الحمير تستخدم فى تصنيع الجيلاتين ويستخدمها البعض فى صناعة المنشطات الجنسية.

وأضاف أنه تم إخطار الجهات المسئولة لاتخاذ اللازم حيال الواقعة والتنسيق مع مديرية ومباحث التموين لشن حملات على محلات بيع اللحوم خشية استخدامها فى تصنيع الكباب والكفتة أو بيعها للمواطنين.

وكان العشرات من أهالى قرية كفر ديما بمركز كفر الزيات قد عثروا على 9 حمير مذبوحة ومسلوخة بجوار شاطئ ترعة بالقرية الأمر الذى أثار الرعب فى نفوس المواطنين وأبلغوا شرطة النجدة وتم تحرير محضر عن الواقعة خشية استغلال لحومها فى بيعها للمواطنين.


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مصر 365

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