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صدق أو لا تصدق – رجل تونسي يربح 4 مليون دينار بعد مراهنته على ليستر بالخطأ

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صدق أو لا تصدق – رجل تونسي يربح 4 مليون دينار بعد مراهنته على ليستر بالخطأ صدق أو لا تصدق – رجل تونسي يربح 4 مليون دينار بعد مراهنته على ليستر بالخطأ

إذا فُتحت المراهنات وراهن شخص في بداية الموسم على فوز ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز لقلنا عليه مجنون، أما عم صالح فضعف بصره جعله يربح 4 مليون دينار تونسي.

دخل عم صالح الذي يمتلك كشك سجائر في الضاحية الجنوبية من العاصمة تونس في لعبة المراهنات الشهيرة بلانات وين وكان يريد اختيار مانشستر سيتي.

لكن لأنه ضعيف النظر اختار ليستر بالخطأ ليربح جائة ضخمة بعد المعجزة التي حققها الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ونشرت صحيفة الجريدة التونسية الخبر الذي أشبه بقصص الأفلام حين يربح البطل اليانصيب عن طريق الصدفة!

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