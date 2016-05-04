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هجوم لـ”أنونيموس” يعطل البنك المركزي اليوناني

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هجوم لـ”أنونيموس” يعطل البنك المركزي اليوناني هجوم لـ”أنونيموس” يعطل البنك المركزي اليوناني

أنونيموس- أرشيفية

أكد مسؤول في البنك المركزي اليوناني، اليوم الأربعاء، تعرض البنك لهجوم إلكتروني، أمس الثلاثاء، من جانب مجموعة قراصنة يطلقون على أنفسهم “أنونيموس”.

وحسبما نقلت “رويترز” عن مسؤول طلب عدم ذكر اسمه، فأن الهجوم دام عدة دقائق، و أسفر عنه تعطل الموقع الإلكتروني للبنك.

وأضاف المسؤول اليوناني أن الهجوم يندرج ضمن حملة تستمر 30 يومًا تستهدف المواقع الإلكترونية للبنوك المركزية في أنحاء العالم.

وأنشئت مجموعة “أنونيموس” عام 2003، وقالت في تسجيل بثته على موقع يوتيوب “سيسقط (جبل) أوليمبوس، منذ بضعة أيام أعلنا عن إحياء العملية إيكاروس، اليوم عطلنا موقع بنك اليونان”.

 

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