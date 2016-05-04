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الحكومة توافق على طرح رخصة الجيل الرابع لشبكات المحمول

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الحكومة توافق على طرح رخصة الجيل الرابع لشبكات المحمول الحكومة توافق على طرح رخصة الجيل الرابع لشبكات المحمول

شريف اسماعيل رئيس الوزراء

أعلن المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، اليوم الأربعاء، عن أنه تم عرض الخطة الخاصة بطرح الرخصة الجيل الرابع وأسلوب اتاحة هذه الرخص، اليوم الأربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه تم الموافقة على طرح الرخصة.

وأكد القاضي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، أن الجهاز القومي للاتصالات سيجتمع الأحد المقبل لوضع ضوابط طرح الرخصة.

وأوضح أن تأخرت جدًا في طرح هذه الرخصة وستشهد خدمات المحمول تطورًا كبيرًا جدًا خلال المرحلة المقبلة وسيكون متاح للأربع الشركات العاملة في الاتصالات وهي المصرية للاتصالات وأورانج وفودافون واتصالات، لكل شركة الحق في التقدم للرخص.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن الشبكات تعاني من العدد الكبير من المشتركين وبالخدمة الجيل الرابع سيكون الخدمة أفضل بكثير وستكون عملية نقل المعلومات أفضل وأسرع بكثير وعدد من الخدمات التي سيتم تقديمها من خلال الجيل الرابع.

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