المجموعة الدولية لدعم سوريا تجتمع فى جنيف اليوم لبحث وقف الأعمال العدائية

يجتمع فى جنيف الأربعاء، ممثلو المجموعة الدولية لدعم سوريا (17 دولة)، فى إطار اللجنة المعنية ببحث مسألة وقف الأعمال العدائية فى مناطق سوريا المختلفة.

وتناقش اللجنة المختصة بذلك برئاسة أمريكية روسية، تقارير مراكز المراقبة المشكلة من خبراء من الدولتين إضافة إلى بحث اقتراحات ممثلى الدول المختلفة فى اللجنة وبهدف الحد من انتهاكات الاتفاق الذى كان قد تم التوصل إليه من قبل الولايات المتحدة وروسيا فى 27 فبراير الماضى.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى كان قد أعلن أول أمس فى جنيف عن آلية للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار فى سوريا، يجرى مناقشتها مع روسيا، حيث كان مبعوث الأمم المتحدة لدى سوريا ستيفان دى ميستورا، قد عقد اجتماع أمس مع وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف لنفس الغرض.

من جانب آخر يعقد ممثلو المجموعة الدولية فى جنيف اليوم أيضا اجتماعا آخر لبحث تطور الشأن الإنسانى فى سوريا.

>