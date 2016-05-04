بالصور.. تكريم 75 باحثًا فى احتفالية عيد العلم بجامعة المنصورة

كرمت جامعة المنصورة اليوم 75 عالمًا وشباب الباحثين فى احتفالية عيد العلم التاسع، بحضور الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة والدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

يأتى تنظيم الاحتفالية لتحفيز الباحثين على بذل المزيد من الجهد العلمى والبحثى وتقديم أعلى مستوى من الأداء لرفع تقييم الجامعة لتحتل أعلى المستويات بين الجامعات الإقليمية والعالمية.

شهد الحفل تكريم شخصية العام لعام 2016 واختيار الراحل الدكتور منير محمد عبد الرازق مصطفى أستاذ هندسة الإلكترونيات والاتصالات بهندسة المنصورة، بالإضافة إلى الحاصلين على كل من جوائز الدولة 2013/2014 – جوائز الجامعة 2014/2015 –على جوائز خارجية – D.S.C دكتوراه العلوم – جائزة حوافز النشر عن أعلى عدد من الأبحاث – براءات الاختراع كما تم تكريم الطفل المخترع محمد أحمد محمد رفعت وهو اصغر مسجل لبراءة اختراع.

حضر الاحتفالية المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالى والبحث العالى، الدكتور محمود زورة رئيس صندوق تنمية البحوث والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور زكى زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالإضافة للسادة عمداء كليات الجامعة ووكلائها.

وأكد الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي، أن المكرمين خلال الحفل بذلوا جهدًا كبيرًا بالاعتماد على البحث العلمى وأحدث التقنيات والأجهزة المعلمية المتاحة بجامعة المنصورة التى بلغ عدد أبحاثها المنشورة فى مجلات مفهرسة 13942 بحث منهم 1200 بحث تم نشرهم عام 2015 كما طالب بنشر ثقافة المشروعات البحثية ذات الجانب التطبيقى وبضرورة وضع القوانين المنظمة للتكنولوجيا والعلوم والابتكار.

وأشار "سويلم" إلى النهضة التعلمية والبحثية التى شهدتها جامعة المنصورة فى الآونة الأخيرة جعلتها الثانية على مستوى الجامعات المصرية والتاسعة أفريقيًا وعربيًا نتيجة الاهتمام بالعلم والعلماء باعتبارهم أهم روافد التقدم فالجامعة تتوج ثمرة جهدها بتكريم نخبة متنوعة من المتميزين علميا والمتفوقين فى مناحى الحياة البحثية.

وقال المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية إن البحث العلمى لم يعد رفاهية بل ضرورة حتمية للحاق بركب التقدم وتحقيق التنمية وحل مشكلات المجتمع فهو ركيزة أساسية ومقوم من مقومات الدولة وفقًا للدستور المصرى الذى كفل حرية البحث العلمى واعتبره عنصرًا من عناصر التأكيد على السيدة الوطنية.

وأشار الدكتور محمد القناوى إلى أهمية البحث العلمى فى تحول الجامعات إلى جامعات بحثية حيث أصبحت الجامعات تصنف وفقًا لمقدار وجودة ما تنشره من بحوث علمية وما تقدمه من ابتكارات واكتشافات نتيجة لذلك دون إغفال أهمية وقيمة أعضاء التدريس فى فعالية قيام الجامعة بكل أدوارها فى مجال البحث العلمى شريطة توفير كل المتطلبات والوسائل اللازمة لبناء قدراتهم وتشجيعهم لتزداد إنجازاتهم البحثية وابتكاراتهم واختراعاتهم، ولذا حرصت جامعة المنصورة على الإعلان عن عدد من الجوائز فى مجال البحث العلمى بهدف تشجيع الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وحث البقية من زملائهم على الاقتداء بهم من أجل تنافسية التميز المحمود ارتقاءً بذاتهم وجامعتهم ومجتمعهم.

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