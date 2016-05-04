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بالصور.. افتتاح معرض الاقتصاد المنزلى بتربية العريش

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بالصور.. افتتاح معرض الاقتصاد المنزلى بتربية العريش بالصور.. افتتاح معرض الاقتصاد المنزلى بتربية العريش
نظمت شعبة الاقتصاد المنزلى بكلية تربية العريش اليوم معرض الأنشطة، والذى ضم مشغولات ومنتجات محلية.

افتتح المعرض الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش والدكتور عادل سرايا عميد كلية التربية بالعريش، والدكتور رفعت عزوز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور سعيد لافى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عبد الحميد محمد على رئيس قسم الاقتصاد المنزلى بالكلية، والدكتور سيد على عميد كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش، وأعضاء هيئات التدريس بكليات الجامعة.

وأكد الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش مجددا أنه سيتم تحويل القسم إلى كلية للاقتصاد المنزلى، وسيصدر القرار الخاص بها إلى جانب بعض الكليات الأخرى خلال أيام .

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الحميد محمد على رئيس قسم الاقتصاد المنزلى أن المعرض يضم إنتاج الطالبات من مخبوزات وحلوى وملابس ومفروشات وغيرها من المنتجات.

معرض-الانشطة-والمشغولات-ومنتجات-محلية-بكلية-تربية-العريش-(1)

معرض-الانشطة-والمشغولات-ومنتجات-محلية-بكلية-تربية-العريش-(2)

معرض-الانشطة-والمشغولات-ومنتجات-محلية-بكلية-تربية-العريش-(3)

معرض-الانشطة-والمشغولات-ومنتجات-محلية-بكلية-تربية-العريش-(4)

معرض-الانشطة-والمشغولات-ومنتجات-محلية-بكلية-تربية-العريش-(5)

معرض-الانشطة-والمشغولات-ومنتجات-محلية-بكلية-تربية-العريش-(6)

معرض-الانشطة-والمشغولات-ومنتجات-محلية-بكلية-تربية-العريش-(7)

معرض-الانشطة-والمشغولات-ومنتجات-محلية-بكلية-تربية-العريش-(8)

معرض-الانشطة-والمشغولات-ومنتجات-محلية-بكلية-تربية-العريش-(9)

معرض-الانشطة-والمشغولات-ومنتجات-محلية-بكلية-تربية-العريش-(10)

معرض-الانشطة-والمشغولات-ومنتجات-محلية-بكلية-تربية-العريش-(11)


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