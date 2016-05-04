بالصور.. محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير ميدان عبد المنعم رياض

تفقد المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، اليوم، أعمال تطوير ميدان عبد المنعم رياض بمدخل مدينة الفيوم، بحضور اللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة وإبراهيم موسى رئيس مركز ومدينة الفيوم واللواء مجدى أنور مدير عام الشركة الوطنية للطرق بجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

وأصدر محافظ الفيوم توجيهاته إلى مسئولى الشركة المنفذة للمشروع بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير مع زيادة حجم الإنارة داخل الميدان ووضع لمسات جمالية إضافية لإبراز المظهر الجمالى والحضارى للميدان الذى يعد المدخل الرئيسى للمحافظة كما وجه المحافظ بإزالة كل الإعلانات المخالفة الموجودة بميدان وعلى الفور تمت إزالتها، تمهيدًا لوضع شاشات حديثة للإعلان عليها بالتنسيق مع المحافظة واستغلالها فى التسويق السياحى للفيوم من خلال التعاقد مع شركات عملاقة متخصصة فى هذا المجال.

وأكد محافظ الفيوم أن تطوير ميدان عبد المنعم رياض يأتى فى إطار مخطط شامل لتطوير كل الميادين والشوارع لإظهار الفيوم بالمظهر اللائق بها ضمن خطة المحافظة لوضعها على خريطة السياحة العالمية.

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