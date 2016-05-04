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نقابة الصحفيين تعقد مؤتمرا عاما الثلاثاء.. وتشكل لجنة لإدارة أزمة الداخلية

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نقابة الصحفيين تعقد مؤتمرا عاما الثلاثاء.. وتشكل لجنة لإدارة أزمة الداخلية نقابة الصحفيين تعقد مؤتمرا عاما الثلاثاء.. وتشكل لجنة لإدارة أزمة الداخلية
أعلنت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، فى اجتماعها الطارئ اليوم، الأربعاء، عن عقد مؤتمر عام فى مقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث تنفيذ إضراب عام لجميع الصحفيين، وقرر دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة ودعوة نواب الشعب وعلى رأسهم رئيس المجلس لتقديم طلبات إحاطة للحكومة ورئيس .

كما قرر تشكيل لجنة من مجلس النقابة والصحفيين النواب لإدارة الأزمة.

الجمعية العمومية للصحفيين (1)

الجمعية العمومية للصحفيين (2)

الجمعية العمومية للصحفيين (3)

الجمعية العمومية للصحفيين (4)

الجمعية العمومية للصحفيين (5)

الجمعية العمومية للصحفيين (6)

الجمعية العمومية للصحفيين (7)

الجمعية العمومية للصحفيين (8)

الجمعية العمومية للصحفيين (9)

الجمعية العمومية للصحفيين (10)

الجمعية العمومية للصحفيين (11)

الجمعية العمومية للصحفيين (12)


>عمومية الصحفيين تطالب بإقالة وزير الداخلية واعتذار الحكومة والرئاسة
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رؤساء تحرير الصحف يرفضون الاحتجاب أو تسويد الصفحات
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ياسر رزق يطالب بتشكيل لجنة للقاء "السيسي" لحل أزمة الصحفيين
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بالصور..الصحفيون ينتفضون للدفاع عن نقابتهم .. يحيى قلاش يدعو لحفظ كرامة المهنة.. رفض الاحتجاب أو تسويد الصفحات ..تحركات أمنية بمحيط النقابة.. والمواطنون الشرفاء يعتدون على الصحفيين المتظاهرين
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هؤلاء الوزراء أنهوا أزماتهم مع الصحافة بالاعتذار.. زكى بدر يزور النقابة ليقدم أسفه عن التجاوزات بحق الصحفيين.. ومحمد شاكر يعتذر عن التعتيم بـ"الكهرباء".. ووزير الآثار يحقق فى الاعتداء على إحدى الصحف
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مصر 365

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