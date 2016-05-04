نقابة الصحفيين تعقد مؤتمرا عاما الثلاثاء.. وتشكل لجنة لإدارة أزمة الداخلية

كما قرر تشكيل لجنة من مجلس النقابة والصحفيين النواب لإدارة الأزمة.
>عمومية الصحفيين تطالب بإقالة وزير الداخلية واعتذار الحكومة والرئاسة
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رؤساء تحرير الصحف يرفضون الاحتجاب أو تسويد الصفحات
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ياسر رزق يطالب بتشكيل لجنة للقاء "السيسي" لحل أزمة الصحفيين
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بالصور.. رؤساء التحرير بين المطالبة بإقالة وزير الداخلية والحلول المهنية العاقلة.. ياسر رزق يقترح تشكيل لجنة للقاء السيسى.. محمود مسلم: الدولة الخاسرة من المعركة.. عماد الدين حسين: يجب التعامل بحكمة
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بالصور..الصحفيون ينتفضون للدفاع عن نقابتهم .. يحيى قلاش يدعو لحفظ كرامة المهنة.. رفض الاحتجاب أو تسويد الصفحات ..تحركات أمنية بمحيط النقابة.. والمواطنون الشرفاء يعتدون على الصحفيين المتظاهرين
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هؤلاء الوزراء أنهوا أزماتهم مع الصحافة بالاعتذار.. زكى بدر يزور النقابة ليقدم أسفه عن التجاوزات بحق الصحفيين.. ومحمد شاكر يعتذر عن التعتيم بـ"الكهرباء".. ووزير الآثار يحقق فى الاعتداء على إحدى الصحف
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