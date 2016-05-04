ننشر قرارات الجمعية العمومية للصحفيين ردا على أزمة اقتحام النقابة

وجاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية كالآتى:

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أصدرت الجمعية العمومية للصحفيين فى اجتماعها الطارئ، اليوم الأربعاء، عددا من القرارات التصعيدية على خلفية أزمة اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة بوسط القاهرة.>1- الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية.>2- تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا واضحا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها.>3- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر.>4- العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها.>5- إصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر.>6- إجراءات تتضمن: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الاإيكترونية لتثبيت لوجو "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، والطعن رسميا على القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر.>7- دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضارى الذى يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية.>8- رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية.>9- منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته "نيجاتف" فقط وصولا لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير.>10- رفض تصريح الخارجية الأمريكية، ورفض أى تدخل أجنبى رسمى فى شأن الصحافة المصرية.>11- رفع دعوة قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة.>12- تسويد الصفحات الأولى بالصحف فى عدد الأحد المقبل وتثبيت "شارات سوداء".>13- تجديد الثقة فى مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة.>14- عقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين.>15- دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة فى مقالاتهم.>16- دعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة.>17- استمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل.>18- تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.

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